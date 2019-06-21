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МИНСК, 21 июн /ПРАЙМ/. Дискуссионными в вопросах интеграции России и Белоруссии остаются сферы ТЭКа, таможни, налогов и ряд других, заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"Есть несколько категорий вопросов, которые более-менее согласованы, по которым нет возражений. По некоторым есть еще дискуссии определенные. В том числе вопросы ТЭКа, интеграции информационных систем, в области таможни, налоговой и так далее", — сказал Силуанов, говоря об интеграции РФ и Белоруссии.

"Есть вопросы организации работы отдельных наших органов, степени их централизации. Это вопросы самые сложные, которые требуют дополнительного обсуждения и рассмотрения на самом высоком уровне", — также отметил Силуанов.

В пятницу в Минске прошли переговоры премьер-министров России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса. Главы правительств обсудили перспективы наращивания интеграции в рамках Союзного государства.

В начале июня министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, возглавляющий белорусскую часть рабочей группы по развитию интеграции двух стран, говорил о том, что позиции России и Белоруссии по углублению интеграции в социальной сфере, промышленности, на финансовых рынках очень близки, в то же время обсуждение вопросов энергетики и банковского сектора идет в более сложном режиме.

В декабре 2019 года исполняется 20 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства. За это время разработано и реализовано большое число межгосударственных социально-экономических и научно-технических программ, финансируемых за счет бюджета Союзного государства (в 2019 году утвержден в размере 7,25 миллиарда рублей в доходной части и 6,33 миллиарда рублей — в расходной части). Созданы условия для обеспечения равных прав граждан России и Белоруссии в области налогообложения, социального обеспечения, доступа к образованию и медицинской помощи.