МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект, предлагающий относить деятельность в Федеральной службе судебных приставов не к федеральной гражданской госслужбе, а к государственной службе, при этом поручив доработать финансово-экономическую часть, сообщается на сайте кабмина.

"Одобрить проект федерального закона "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", — говорится в сообщении.

При этом кабмин РФ поручил доработать в недельный срок финансово-экономическое обоснование в части размера средств, необходимых для реализации законопроекта, с учетом планируемого числа сотрудников органов принудительного исполнения и соотношения уровня их денежного содержания с уровнем денежного содержания сотрудников правоохранительных органов.

Ранее председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, входящий в правительственную комиссию по законопроектной деятельности, которая рассмотрела проект "О службе в органах принудительного исполнения РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", рассказал РИА Новости, что российские приставы могут получить новый статус, повышенную зарплату и возможность выхода на пенсию в 45 лет.

Он пояснил, что сейчас ФССП отнесена к системе органов власти, в которых возможно прохождение только федеральной гражданской службы, при этом судебные приставы обладают полномочиями, в том числе свойственными правоохранителям, в связи с чем логична необходимость отнести службу в ФССП к "государственной службе иного вида".

По словам Груздева, принятие законопроекта создаст новый вид службы — в органах принудительного исполнения. Служба судебных приставов получит особый статус, социальная защищенность служащих повысится, поскольку в этом отношении они, по сути, будут приравнены к сотрудникам силовых структур, отметил он.