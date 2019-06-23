ЛОНДОН, 23 июн — ПРАЙМ. Фаворит гонки за пост лидера британских консерваторов Борис Джонсон подтвердил обещание реализовать Brexit и заявил, что не будет отказываться от подготовки к выходу из Евросоюза без соглашения.

Ранее на голосованиях во фракции консерваторов в палате общин были определены два кандидата на пост партийного главы и будущего премьер-министра: парламентарий Борис Джонсон и глава МИД Джереми Хант. Джонсон занимает более жесткую позицию относительно Brexit, нежели Хант, считающий, что условия соглашения с ЕС о выходе еще можно изменить.

"Конечно, Британия сможет покинуть ЕС к 31 октября (как это предписал Евросоюз). Необходимо осуществить Brexit…, но мы обязаны быть готовыми и к выходу без сделки", — сказал Джонсон во время теледебатов.

По его словам, в результате Brexit Великобритания может улучшить состояние экономики и укрепить положение в мире. "Моя идея заключается в том, что мы не должны сдаваться, так как страна может добиться впечатляющих результатов. Сейчас люди чувствуют себя брошенными. Нам следует объединить страну, наше общество и всю Британию", — сказал он.

Говоря о том, что для него как премьера будет приоритетом, Джонсон пообещал увеличить финансирование образования, полиции, инфраструктуры и коммуникаций. "Да, необходимо увеличение численности полиции и введение полномочий на досмотр граждан (в настоящее время полиция имеет право останавливать и обыскивать только тех граждан, в отношении которых имеется такое решение суда)", — сказал кандидат.

Отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ, что накануне в дом, где Джонсон проживает со своей подругой, вызвали полицию после того, как соседи услышали женские крики, кандидат в премьеры заявил, что зрителей дебатов едва ли интересует этот вопрос. Реплика Джонсона вызвала аплодисменты. "Я думаю, что они (зрители) хотят узнать о том, каковы мои планы по управлению страной. Я не думаю, что они хотят слышать подобные вещи", — отметил Джонсон.

Имя нового главы партии и премьера станет известно во второй половине июля, его определят члены консервативной партии голосованием по почте. Джонсон в несколько раз опережает по популярности Ханта.