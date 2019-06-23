БЕЙРУТ, 23 июн — ПРАЙМ. Посол Ирака в Каире Ахмад Наиф Дулейми обсудил с египетским премьер-министром Мустафой Мадбули перспективы создания совместного комитета по развитию экономических отношений, развитию инфраструктуры и послевоенному восстановлению.

"Посол Ирака в Каире Ахмад Наиф Дулейми встретился в воскресенье с египетским премьер-министром Мустафой Мадбули… стороны обсудили двусторонние отношения и положительный египетский опыт в строительстве и восстановлении, а также перспективы создания ирако-египетского совместного (экономического — ред.) комитета в самое ближайшее время", — сообщается в заявлении МИДа Ирака.

Иракский посол в ходе встречи также пожелал египетскому руководству и народу большего продвижения и развития, выразив желание Багдада интенсивней наращивать двусторонние отношения.

В апреле премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди обсудил по телефону с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси перспективы развития двусторонних отношений после трёхсторонней встречи (Ирак, Египет и Иордания), которая состоялась в марте в Каире.

Главы Египта, Иордании и Ирака на той встрече обсудили перспективы экономического сотрудничества, развитие общих промышленных зон, взаимодействия в области энергетики, строительстве и увеличении объемов торговли между странами.