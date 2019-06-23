КАЗАНЬ, 23 июн — ПРАЙМ. Туркмения закупает в Татарстане 2 тысячи "КамАЗов" различных модификаций и намерена продолжить это сотрудничество, а также готова закупать суда для туризма, самолёты для сельхозработ и другую продукцию татарстанского производства, заявил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов.

В воскресенье президент Туркмении прибыл в Татарстан с рабочим визитом. В ходе встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым были обсуждены перспективные направления сотрудничества, после чего в их присутствии был подписан ряд документов о сотрудничестве и взаимопонимании в сферах автомобилестроения, нефтехимии, образования. В частности было подписано соглашение между агентством "Туркменавтоулаглары" министерства промышленности и коммуникаций Туркменистана и ПАО "КамАЗ" о сотрудничестве в области поставок автотранспортной техники марки "КамАЗ" и технической поддержке.

"КамАЗы" мы сегодня подписываем на 2 тысячи единиц. Соглашение о закупке различных модификаций "КамАЗов", и на будущее мы будем планировать продолжение", — сказал Бердымухамедов после встречи с Миннихановым.

При этом он отметил, что сегодня сервисные центры "КамАЗа" функционируют в нескольких регионах Туркмении, но остаются не охваченными две области. Бердымухамедов высказал пожелание, чтобы сеть сервисных центров "КамАЗа" в Туркмении была расширена.

По его словам, Туркмения также с удовольствием закупила бы в Татарстане суда для экскурсионной деятельности, самолёты для выполнения сельхозработ и другую продукцию. Интересно, по его мнению, сотрудничество в сфере топливно-энергетического комплекса, инноваций, в гуманитарной сфере. Также Бердымухамедов считает, что возможно увеличение числа полетов между Татарстаном и Туркменией с двух раз в неделю до трёх.

В целом Бердымухамедов отметил прочный характер взаимоотношений с РФ, с Татарстаном, подчеркнув, что у сторон существует много обоюдно интересных вопросов и проектов для реализации на благо двух народов.