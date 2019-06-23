МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Председатель партии "Справедливая Россия", руководитель думской фракции Сергей Миронов призвал к экономическим санкциям в отношении Грузии, отметив, что запрет на импорт товаров станет адекватной реакцией на антироссийские выступления в Тбилиси и деструктивную позицию грузинских властей.

"Глава государства предпринял своевременные меры, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. Это надо было сделать в первую очередь. Но теперь нам стоит подумать о следующих шагах в ответ на антироссийские выпады – и не только грузинской оппозиции, но и официального Тбилиси", — передает слова Миронова пресс-служба партии.

По мнению парламентария, действенным ответом на события в грузинской столице станут экономические санкции в отношении Тбилиси, прежде всего в части поставок сельскохозяйственной продукции.

"Давайте говорить прямо: импорт вина и продуктов из Грузии – это благотворительность в отношении экономики этой страны, причем благотворительность за счет отечественных виноделов и аграриев. Но если Тбилиси не в состоянии оценить жесты доброй воли, не вижу смысла поддерживать торговые связи со страной, последовательно проводящей антироссийскую политику", — пояснил депутат.

Глава фракции напомнил, что грузинские власти не обеспечили безопасность российской делегации, в том числе депутата Государственной Думы.

"Однако вместо того, чтобы принести извинения, президент Грузии (Саломе) Зурабишвили не придумала ничего умнее, чем обвинить в беспорядках Москву. Это говорит о том, что русофобией в одинаковой степени заражены как правящие круги Грузии, так и их оппоненты", — подчеркнул Миронов.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным грузинской статистики, в 2018 году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.