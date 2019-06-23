МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин опубликовал в своем микроблоге в Twitter фотографию с советником президента РФ Сергеем Глазьевым и комментарием "Придрейфовал".

В ходе прямой линии 20 июня Владимир Путин заявил, что из экономистов 90-х во власти остался один лишь Кудрин. Глава государства тогда добавил, что бывший министр финансов начал постепенно менять свою позицию, дрейфуя в сторону воззрений Глазьева.

"У нас нет экономистов 90-х сейчас. Где они? Назовите хоть одну фамилию. Разве это только вот Алексей Леонидович Кудрин, и то не в полном объеме, но тем не менее. Да и тот "перековался", — сказал президент России во время телеэфира.



