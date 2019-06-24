МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в июне опустился до 97,4 пункта с показателя мая в 97,9 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.

Значение показателя совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Значение июня при этом стало самым низким с ноября 2014 года.

При этом индекс текущей экономической ситуации в Германии в июне неожиданно вырос до 100,8 пункта с пересмотренного уровня мая в 100,7 пункта. Эксперты ожидали снижения показателя до 100,3 пункта с первоначального уровня мая в 100,6 пункта.

Индекс экономических ожиданий в Германии в июне составил 94,2 пункта против пересмотренного уровня мая в 95,2 пункта. Аналитики полагали, что показатель снизится лишь до 94,6 пункта с первоначальных 95,3 пункта.

"Компании настроены всё более пессимистично по поводу ближайших месяцев. Однако их оценка текущей экономической ситуации несколько улучшилась. Экономика Германии идет по курсу снижения", — приводятся в релизе слова президента IFO Клеменса Фюста (Clemens Fuest).