МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго, введенного в ответ на антироссийские санкции со стороны стран Запада, на год — до 31 декабря 2020 года.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации РФ.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2020 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента… "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", — отмечается в указе президента.

Напомним, что продовольственное эмбарго было введено Россией в ответ на санкции Запада. Он действует уже почти пять лет.

Путин подписал указ о таких мерах 6 августа 2014 года. Постановлением кабмина страны определены государства, в отношении которых действует запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Это США, страны Евросоюза, Канада, Австрия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.

Помимо этого правительством определен конкретный перечень продукции, попавшей под эмбарго.