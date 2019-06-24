МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. ЦБ РФ в базовом сценарии по-прежнему исходит из сохранения санкций против России, введенных в 2014-2018 годах, на всем прогнозном горизонте 2019-2021 годов, говорится в докладе о денежно-кредитной политике Банка России.

"Как и ранее, в базовом сценарии Банк России исходит из сохранения введенных в отношении России в 2014-2018 годах международных санкций на всем прогнозном горизонте", — говорится в докладе.

Влияние санкций предполагает формирование премии за страновой риск на Россию на уровне выше, чем в ситуации отсутствия санкций, пишут авторы доклада. "Опираясь на консервативные предпосылки по риск-премии, Банк России в базовом сценарии учитывает возможную волатильность на финансовых рынках в случае возникновения краткосрочных эпизодов усиления геополитической напряженности", — отмечается в тексте.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 и 2020-2021 годы, ЦБ РФ рассматривает три сценария макроэкономического развития страны: базовый, сценарий с высокими ценами на нефть и рисковый сценарий. В базовом сценарии цена на нефть ожидается на уровне 65 долларов за баррель в 2019 году, 60 долларов в 2020 году и 55 долларов — в 2021 году. Во втором сценарии развитие экономики рассматривается при цене за баррель нефти на уровне 75 долларов, а при рисковом сценарии ЦБ РФ допускает снижение цены до 20 долларов за баррель в острой фазе кризиса с последующим закреплением на уровне 35 долларов.