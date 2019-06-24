МОСКВА, 24 июн /ПРАЙМ/. Группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект об освобождении с 1 января 2020 года от НДС при реализации золота, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Реализация законопроекта "должна повысить привлекательность инвестирования накоплений российских граждан в золото и способствовать совершенствованию системы налогообложения в сфере производства, переработки и обращения драгоценных металлов", считают его авторы. Ссылаясь на оценки ведущих банков России, они обращают внимание, что в случае отсутствия НДС при реализации аффинированного (инвестиционного) золота спрос на него со стороны частных инвесторов вырастет с 3-4 тонн в год до 50 тонн.

Документ освобождает от НДС реализацию лома и отходов драгметаллов для производства драгметаллов и аффинажа, а также реализацию аффинированных драгоценных металлов. От налога освобождается и реализация драгметаллов и драгкамней налогоплательщиками (за исключением тех, для кого установлен нулевой НДС) Госфонду и региональным фондам драгоценных металлов и камней, Банку России, а также реализация драгметаллов из Госфонда и фондов субъектов РФ специализированным внешнеэкономическим организациям, ЦБ и банкам.

Не будет облагаться НДС и реализация драгкамней в сырье (за исключением необработанных алмазов) для обработки предприятиям независимо от форм собственности для последующей продажи на экспорт, а также реализация драгкамней в сырье и ограненных драгкамней специализированным внешнеэкономическим организациям, Госфонду и региональным фондам, ЦБ и банкам.

Одновременно уточняется, что нулевой НДС будет применяться при реализации драгоценных металлов налогоплательщиками, осуществляющими их добычу, Госфонду и региональным фондам, Банку России, банкам, а также руды, концентратов и других промышленных продуктов, содержащих драгоценные металлы, аффинажным организациям.

"Предлагаемый порядок взимания НДС выравнивает всю цепочку оборота драгоценных металлов, лишает экономической основы существующие схемы ухода от уплаты налога и способствует увеличению объемов поступления НДС от операций с драгоценными металлами", — поясняют разработчики. По их оценке, новый порядок взимания НДС будет способствовать поступлению в бюджеты всех уровней более 19 миллиардов рублей, а также увеличению поступлений по налогу на доходы физлиц и страховым взносам в государственные внебюджетные фонды.