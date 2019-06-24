БРЮССЕЛЬ, 24 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Объемы торговли, охваченные новыми ограничительными мерами, веденными странами "Большой двадцатки" с октября прошлого года по май нынешнего, продолжают оставаться на рекордно высоком уровне, говорится в сообщении Всемирной торговой организации (ВТО).

"Отчет ВТО показывает, что торговые ограничения среди государств G20 сохраняются на исторически высоких уровнях", — говорится в нем. Документ покрывает новые торговые и связанные с торговлей меры, введенные с 16 октября 2018 года по 15 мая 2019 года.

"Этот отчет является еще одним доказательством того, что турбулентность, вызванная текущей торговой напряженностью, продолжается, торговые потоки страдают от новых торговых ограничений. … Стабильная тенденция, которую мы наблюдали в течение почти десятилетия после финансового кризиса, сменилась резким увеличением размера и масштаба мер, ограничивающих торговлю за последний год. Это будет иметь последствия в виде повышенной неопределенности, более низких инвестиций и более слабого темпа роста торговли", — прокомментировал результаты отчета глава ВТО Роберто Азеведо, чьи слова приводятся в сообщении.

Результаты отчета должны вызывать "серьезную обеспокоенность всего международного сообщества", считает он. "Нам срочно необходимо увидеть инициативу со стороны "двадцатки", чтобы ослабить торговую напряженность", — добавил Азеведо.

СОТНИ МИЛЛИАРДОВ

За отчетный период страны G20 ввели 20 новых ограничительных мер в торговле, среди которых повышение тарифов, запреты на импорт и новые таможенные процедуры для экспорта. "Хотя за этот период было введено меньше мер, чем в предыдущие периоды, масштабы этих мер значительно возросли с точки зрения охвата ими торговли и уровня введенных тарифов", — отмечает ВТО.

Охват мер по ограничению импорта за октябрь-май оценивается в 336 миллиардов долларов. Это второй по величине показатель за всю историю наблюдений после 481 миллиарда долларов за предыдущий отчетный период, говорится в сообщении. Вместе эти два периода представляют собой резкий скачек объема торговли, который был покрыт ограничительными мерами. Охват новых мер в этот период был более чем в три с половиной раза выше среднего уровня с мая 2012 года, когда в отчете появился соответствующий показатель.

ВТО отмечает, что существует ряд значительных ограничительных мер, который рассматривается и теоретически может быть введен позже. При этом, странами "двадцатки" было введено 29 новых мер, направленных на содействие торговле, включая устранение или снижение тарифов на импорт и экспорт, а также отмену или упрощение таможенных процедур для экспорта. Меры, способствующие импорту, покрыли собой порядка 400 миллиардов долларов торговли, что в 1,8 раза выше, чем за период предыдущего доклада по G20, отмечает ВТО.

Членами G20 являются Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Евросоюз, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Республика Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция, Великобритания и США.

США И КИТАЙ

В этом контексте нельзя не упомянуть масштабные торговые меры США и Китая в отношении друг друга. Эти страны в июле и в сентябре прошлого года ввели взаимные повышенные таможенные пошлины на ряд товаров объемом импорта в сотни миллиардов долларов в год. В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры двух стран договорились о "перемирии" в торговой войне.

Однако уже в мае нынешнего года США повысили пошлины на китайский экспорт объемом в 200 миллиардов долларов, объяснив это нарушением Китаем своих обязательств. Пошлины на китайские товары были повышены с 10% до 25% 10 мая, а президент США Дональд Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. В ответ Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США объемом в 60 миллиардов долларов.