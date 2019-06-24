МОСКВА, 24 июн /ПРАЙМ/. Эксперимент по маркировке ряда предметов одежды, а также постельного, столового и кухонного белья пройдет в России с 27 июня по 30 ноября 2019 года, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

В рамках эксперимента будет тестироваться маркировка средствами идентификации предметов одежды, включая рабочую одежду, изготовленных из натуральной или композиционной кожи, женских трикотажных блузок, блуз и блузонов, пальто, полупальто, накидок, плащей, курток, ветровок, штормовок, а также постельного, столового, туалетного и кухонного белья.

В целях эксперимента будет использоваться государственная информационная система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке, оператором которой выступает ООО "Оператор-ЦРПТ". Координацию и мониторинг работы участников оборота отдельных позиций продукции легкой промышленности, участвующих в эксперименте, будет обеспечивать Минпромторг РФ.

Среди целей эксперимента — проверка полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации отдельных позиций продукции легпрома для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту товаров, а также повышения собираемости таможенных и налоговых платежей.

В 2016 году в странах ЕАЭС введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий RFID-метками. С 1 марта 2019 года в России стала обязательной маркировка сигарет и папирос. Кроме того, в РФ запущены эксперименты по маркировке лекарств и обуви цифровым двумерным кодом Data Matrix.

До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров. По плану в июле этого года начнется обязательная маркировка обуви, в декабре — духов, фотоаппаратов, автомобильных шин, а также некоторых товаров легкой промышленности, включая пальто, плащи, куртки, постельное и столовое белье.