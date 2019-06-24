МОСКВА, 24 июн — РИА Недвижимость. Вероятность покупки Центральным банком у Сбербанка и "Мегафона" бизнес-центра "Оружейный", расположенного на Садовом кольце в центре Москвы и по форме напоминающего пирамиду, составляет 90%, заявил РИА Недвижимость управляющий партнёр ILM Андрей Лукашев.

О том, что "Оружейный" может стать новой штаб-квартирой Банка России, первым сообщило издание "Открытые медиа" со ссылкой на анонимные источники, близкие к ЦБ.

По словам Лукашева, у Центрального банка потребность в офисных площадях составляет около 100 тысяч квадратных метров. "Зданий, которые могли бы подойти ЦБ, всего семь, включая "Оружейный", при этом из них с похожей площадью в центральном районе есть только два здания", — рассказывает эксперт. Он уточняет, что у Банка России жесткие требования с точки зрения локации, качества отделки, наличия подземной парковки и безопасного периметра. В частности, регулятору не подходят объекты вместе с жилыми комплексами и гостиницами, соприкасающиеся с другими зданиями.

"В конце прошлого года ЦБ должен был завершить сделку по покупке площадей в башне "Евразия" в "Москва-Сити". Но сделка не сложилась, хотя башня под них была зарезервирована целый год. А из БЦ "Оружейный" выезжают "Мегафон" и Сбербанк. Думаю, что с 90%-ной вероятностью эта сделка состоится", — рассуждает собеседник РИА Недвижимость.

О том, что сведения о покупке регулятором "Оружейного" близки к реальности, говорит и партнер, руководитель департамента рынка капиталов компании Cushman&Wakefield Алан Балоев. "У Сбербанка имеется свой имущественный комплекс на Кутузовском проспекте, и им тоже имеет смысл консолидироваться", — считает он.

При этом, предполагает эксперт, из-за ограниченности подходящего предложения ЦБ вряд ли сможет рассчитывать на дисконт, ведь в центре Москвы "мало предложений такого качества и готовности".

"Им придётся соглашаться на условия собственников "Оружейного", — соглашается с Балоевым Лукашев. По его словам, "справедливая" цена квадратного метра в "Оружейном" сейчас с учётом отделки составляет 300 — 350 тысяч рублей.

"Общая площадь БЦ "Оружейный" — 166 тысяч квадратных метров, из которых полезной 100 тысяч квадратных метров, а чисто офисной площади — где-то 85-90 тысяч квадратных метров. То есть сумма сделки может составить 58 миллиардов рублей, или порядка 1 миллиарда долларов", — подсчитывает эксперт.

В свою очередь Балоев не сомневается, что если Банк России решится на сделку по приобретению "Оружейного", речь будет идти обо всем комплексе "хотя бы исходя из норм безопасности и нежелания ЦБ делить здание с кем-то ещё".

При этом, добавляет Лукашев, частично компенсировать затраты ЦБ сможет, удачно реализовав свой офис на Неглинной и другие здания, где сейчас работают сотрудники регулятора.