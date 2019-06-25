МОСКВА, 25 июн /ПРАЙМ/. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2019 год.

Согласно проекту, доходы бюджета страны в текущем году увеличиваются на 205,6 миллиарда рублей до 20 триллионов 174,9 миллиарда рублей (18,5% ВВП), расходы — на 256,5 миллиарда рублей до 18 триллионов 293,7 миллиарда рублей (16,8% ВВП). При этом профицит бюджета составит 1 триллион 881,2 миллиарда рублей, или 1,7% к ВВП, что на 50,9 миллиарда рублей ниже первоначально утвержденного уровня.

К проекту было подано 120 поправок, из которых комитетом по бюджету и налогам 100 поправок были рекомендованы к принятию, 17 — к отклонению, а три были отозваны авторами. Поддержанные комитетом поправки, в частности увеличивают с 1 до 13 миллиардов рублей субсидии российским автопроизводителям для исполнения гарантийных обязательств по выпуску автомобилей, соответствующим нормам "Евро-4" и "Евро-5". На поддержку производителей сельхозтехники направляется в виде субсидий 3 миллиардов рублей.

Имущественный взнос РФ в Фонд защиты прав дольщиков увеличивается на 2 миллиарда рублей, до 18 миллиардов рублей для обеспечения выдачи поручительств по кредитам тех застройщиков, которые переходят на эскроу-счета и у которых финансовое состояние не позволяет в других банках кредитоваться. Правительству предоставляется право в 2019 году принять в казну РФ передаваемые Агентством по страхованию вкладов (АСВ) нежилые помещения Росэнергобанка, расположенные в Москве в Старопанском переулке за счет уменьшения имущественного взноса в АСВ до 229,5 миллиона рублей.

Для уплаты лизинговых платежей по кредитам, взятым на приобретение 100 воздушных судов "Сухой Суперджет 100", выделяется 200 миллионов рублей, а полученным на приобретение 104 вертолетов для услуг санавиации субъектов РФ – 100 миллионов рублей. В целях обеспечения элементов зимовочного комплекса антарктической станции "Восток" перераспределяется 420 миллионов рублей, чтобы закончить в этом году полностью ее оснащение.

РЖД дополнительно выделяется почти 88 миллионов рублей на организацию ускоренного движения электропоездов на участке Москва-Одинцово, 310 миллионов рублей – на комплексное развитие участка Междуреченск-Тайшет. Крымской железной дороге будет предоставлена субсидия в объеме 553,9 миллиона рублей, чтобы ускорить введение в эксплуатацию мобильного досмотрового комплекса на транспортном переходе через Керченский пролив. Около 82 миллионов рублей будет направлено на второй этап строительства набережной реки Волхов в Великом Новгороде.