МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в мае сократились на 7,8% по сравнению с пересмотренным показателем апреля — до 626 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 1,9% по сравнению с первоначальным показателем предыдущего месяца — до 680 тысяч.

При этом показатель прошлого месяца был пересмотрен в сторону увеличения — до 679 тысяч с 673 тысяч.