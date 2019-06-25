МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в июне снизился до 121,5 пункта с пересмотренного показателя мая в 131,3 пункта, сообщает аналитическая компания Conference Board.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали снижение показателя до 131,1 пункта.

Индекс экономических ожиданий в США в июне снизился до 94,1 пункта с пересмотренного показателя мая в 105 пунктов. Первоначальный показатель составлял 102,7 пункта.

Индекс экономических условий также значительно снизился в отчетном месяце — до 162,6 пункта с пересмотренного майского показателя в 170,7 пункта. Первоначальный показатель мая составлял 175,2 пункта.

Частная аналитическая компания Conference Board ежемесячно рассчитывает индекс потребительского доверия (consumer confidence) на основании опроса 5 тысяч американцев об их восприятии нынешних экономических условий и ожиданиях. На расходы потребителей приходится более двух третей ВВП США.