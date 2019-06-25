МОСКВА, 25 июн /ПРАЙМ/. Банк России принял решение установить по рублевым необеспеченным потребительским кредитам, выданным с 1 октября, в зависимости от значений показателей долговой нагрузки (ПДН) и полной стоимости кредита (ПСК) надбавки к коэффициентам риска в диапазоне 30-500 процентных пунктов, следует из материалов регулятора.

Надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам в рублях, предоставленным с 1 октября 2019 года, для которых кредитные организации обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика (то есть для кредитов от 10 тысяч рублей) будут установлены в диапазоне 30-500 процентных пунктов. Минимальная надбавка в 30 процентных пунктов будет применяться к кредитам с ПДН до 50% и ПСК на уровне 0-10%. Максимальная надбавка в 500 процентных пунктов будет применяться при любом показателе долговой нагрузки и ПСК выше 35%.

Также повышаются надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам, для которых не нужно рассчитывать ПДН. Так, при интервале ПСК в 0-10% в настоящее время действует нулевая надбавка, однако уже с 1 октября кредиты с таким ПСК будут иметь надбавку в 60 процентных пунктов. Максимальная надбавка (при ПСК в 35%) сохраняется на уровне 500 процентных пунктов.

В ЦБ отметили, что в последние месяцы ускорился рост долговой нагрузки населения по необеспеченным потребительским кредитам. По данным опроса банков, в первом квартале 2019 года доля выданных кредитов с ПДН выше 80% составила 9,7%.

"Повышение надбавок будет дестимулировать предоставление необеспеченных потребительских кредитов заемщикам с уже высоким ПДН, а также способствовать увеличению запаса капитала банков на покрытие убытков в случае, если реализация внешних или внутренних рисков приведет к снижению доходов населения и ухудшению качества потребительских кредитов", — считают в Банке России.

Регулятор в начале июня сообщил, что вводит дополнительные меры по ограничению долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании: в регулирование вводится показатель долговой нагрузки и с 1 октября планируется установление надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня показателя долговой нагрузки (ПДН) и полной стоимости кредита (ПСК).