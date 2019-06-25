С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн /ПРАЙМ/. Разрешать экспортировать газ из России другим концернам, кроме "Газпрома", нецелесообразно, иначе российские компании будут конкурировать между собой, считает президент Союза нефтепромышленников России Геннадий Шмаль.

"Считаю, что это делать не целесообразно", — сказал РИА Новости эксперт на полях Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета, отвечая на вопрос о его позиции относительно разрешения другим компаниям, кроме "Газпрома", экспортировать газ из России.

"Уже есть разрешение на СПГ (сжиженный природный газ – ред.) — им разрешили торговать "Новатэку", и уже возникли какие-то вопросы, нестыковки. Мы сами с собой будем конкурировать. Поэтому я не считаю, что нужно, особенно в ситуации с трудным газом, чтобы был ещё кто-то. Есть "Газпром", пусть он занимается этим", — заключил эксперт.