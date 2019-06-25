МОСКВА, 25 июн /ПРАЙМ/. Первое чтение законопроекта с изменениями в налоговое законодательство, направленными на реализацию отдельных положений послания президента РФ Федеральному собранию и основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политик, запланировано на 10 июля, сообщил журналистам глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"На 10 июля мы планируем его вынести на первое чтение. Естественно, до этого времени предстоит заседание комитета, где мы будем его рассматривать. И как всегда, мы будем готовить заключение комитета о том, в каком направлении вести работу с этим законопроектом в рамках второго чтения", — сказал депутат.

Предлагаемые в законопроекте изменения, по его словам, можно рассматривать как продолжение начатой в 2017 году работы по донастройке налоговой системы. Председатель бюджетного комитета обратил внимание, что документ затрагивает разноплановые аспекты налоговых правоотношений и в него вошли многие предложения представителей бизнес-сообщества.

Председатель экспертного совета бюджетного комитета Михаил Орлов, в свою очередь, заметил, что проведенный представителями бизнес-сообщества анализ показал, что законопроект все-таки нуждается в доработке. По его словам, в своих заключениях представители бизнеса обратили внимание на ряд направлений. Во-первых, на уточнение правового регулирования региональных инвестиционных проектов, во-вторых, на информационный обмен между физическими лицами и налогоплательщиками, в-третьих, на вопросы, связанные с зачетом и возвратом налогов.

Законопроект, внесенный правительством, устанавливает нулевую ставку по налогу на прибыль для региональных или муниципальных музеев, театров и библиотек, образовательных и медицинских организаций, допускает зачет сумм излишне уплаченных (взысканных) платежей вне зависимости от вида налога (федеральный, региональный и местный).

Также предусматривается совершенствование налогового контроля в отношении высокорисковых трансграничных сделок, установление обязательных требований к проведению взаимосогласительных процедур в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения, восстановление ранее принятых к вычету сумм НДС при реорганизации организации и переходе правопреемника на специальный налоговый режим и другие нормы.