МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Управление конгресса США по вопросам бюджета (CBO) провело расчеты, из которых следует, что к 2049 году размер госдолга страны может достичь "беспрецедентного уровня" и составить 144% от ВВП. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Отмечается, что в феврале текущего 2019 года госдолг США достиг рекордных $22 трлн.

"Такой уровень долгов был бы самым высокими за всю историю страны, и он продолжил бы расти", — сообщили телеканалу в CBO.

В настоящее время американский госдолг составляет 76% от ВВП. Это более $22,03 трлн. К 2029 году он может вырасти до 92%, считают в CBO.

Государственный долг в текущем году растет на фоне того, что администрация президента США Дональда Трампа снизила ряд налогов и увеличила расходы. По мнению представителей управления конгресса по вопросам бюджета, сейчас госдолг все еще несет "существенные риски" для экономики страны.