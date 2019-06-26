МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей к экономике Германии в июле опустился до 9,8 пункта против июньского показателя в 10,1 пункта, сообщает исследовательская компания Gfk.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали, что показатель снизится лишь до 10 пунктов с уровня июня в 10,1 пункта.

Компания также сообщила, что индекс текущих экономических ожиданий в Германии в июне вырос до 2,4 пункта с 1,7 пункта в мае; при этом индекс ожидания роста заработных плат в июне опустился — до 45,5 пункта с 57,7 пункта в предыдущем месяце, но "готовность потребителей покупать" увеличилась до 53,7 пункта с 50,5 пункта.