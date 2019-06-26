МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ продлило на 2020 год продовольственное эмбарго в ответ на санкции, в том числе для стран ЕС, США и Украины, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Опубликованным документом вносятся изменения в постановление "о мерах по реализации указов президента Российской Федерации". Эти указы, в том числе, касались продовольственного эмбарго в ответ на санкции Запада.

Ранее, 24 июня, президент России продлил действие продовольственного эмбарго на год — до 31 декабря 2020 года.

Продэмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже почти пять лет. Президент РФ подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года, затем его действие несколько раз продлевалось. Список стран, на продукцию которых распространяется запрет на ввоз в Россию, определяется правительством, в настоящее время в него входят США, страны ЕС, Канада, Австрия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. Также кабмином определен конкретный перечень продукции, попавшей под эмбарго.