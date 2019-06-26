НУР-СУЛТАН, 26 июн — ПРАЙМ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Нацбанку ввести запрет на выдачу займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Национальному банку Республики Казахстан принять комплекс мер регуляторного характера по усилению ответственности финансовых организаций, предусматривающих: запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредита, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней; запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума; дополнительные меры регулирования при выдаче беззалоговых потребительских займов", — говорится в документе.

Кроме того, правительство Казахстана погасит социально уязвимым заемщикам потребительские кредиты на сумму до 300 тысяч тенге (около 790 долларов), говорится в указе.

Согласно тексту документа, опубликованному на сайте главы государства, правительству поручено "в разовом порядке принять меры по погашению в банках второго уровня и микрофинансовых организациях задолженности по беззалоговым потребительским займам" ряду категорий заемщиков.

"Должниками по указанным займам являются многодетные семьи, семьи, получающие выплаты по случаю потери кормильца, семьи, имеющие детей-инвалидов, инвалидов с детства старше 18 лет, получатели государственной адресной социальной помощи; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не достигшие двадцати девяти лет, потерявшие родителей до совершеннолетия", — отмечается в указе.

Данная мера распространяется на тех, чья общая задолженность по займу не превышает три миллиона тенге (7,9 тысячи долларов) по состоянию на 1 июня 2019 года.

"Размер погашаемой задолженности, состоящей из основного долга и начисленного по нему вознаграждения, по состоянию на 1 июня 2019 года не превышает 300 000 тенге на одного заемщика", — говорится в указе.