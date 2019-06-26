МИНСК, 26 июн — ПРАЙМ. Белоруссия может отказаться от размещения евробондов в 2020 году в случае получения российского госкредита в размере 630 миллионов долларов, заявил в среду глава минфина республики Максим Ермолович.

"Они (средства российского кредита — ред.) зачислятся в ЗВР и будут использованы в следующем году для равномерного исполнения обязательств и, наверное, скорректируют наши планы по выходу на рынок (еврооблигаций — ред.) в следующем году, потому что планировали потенциально еврооблигации разместить в следующем году. Эти 630 миллионов долларов (госкредита РФ — ред.) если привлечем, то тогда необходимости в выходе на рынок нет", — сказал Ермолович журналистам.

Он добавил, что в случае получения в 2019 году российского госкредита Белоруссия планирует направить его на выплаты по долгам в 2020-2021 годах.

"Если разрешится (в 2019 году — ред.) этот комплекс вопросов кредитно-инвестиционного сотрудничества и интеграционного взаимодействия (с РФ — ред.), тогда эти 600 миллионов (долларов российского госкредита — ред.) мы привлечем для погашения своих обязательств в 2020-2021 годах, то есть это дополнительный источник не текущего года уже, станет источником нашей долговой политики уже на более долгосрочную перспективу", — заявил Ермолович журналистам.

Минск обратился к РФ за кредитом для рефинансирования долга на 600 миллионов долларов, однако правительство РФ пока не приняло решение по этому поводу. В апреле первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов говорил, что Белоруссия получит кредит от России в сумме до 600 миллионов долларов на погашение текущего долга перед РФ.

В середине мая Ермолович заявил, что республика в 2019 году рассчитывает привлечь кредит Банка развития Китая, который может стать альтернативой российскому госкредиту, а 20 июня он сообщил о подписании меморандума по кредиту на 3,5 миллиарда юаней (более 500 миллионов долларов).