МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Акционеры АК "Алроса" утвердили финальные дивиденды по итогам 2018 года в размере 4,11 рубля на акцию, следует из сообщения компании.

В общей сложности на выплату дивидендов будет направлено 30,3 миллиарда рублей, что соответствует 100% свободного денежного потока компании по итогам II полугодия 2018 года. Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определено 15 июля. С учетом промежуточных дивидендов, выплаченных за первое полугодие 2018 года (43,7 миллиарда рублей или 5,93 рубля на одну акцию) суммарные дивиденды по итогам прошлого года составят 73,9 миллиарда рублей (10,04 рубля на акцию).

Акционеры также избрали новый состав набсовета "Алросы", в который в качестве представителей государства впервые вошли бывший глава Минприроды Сергей Донской и замгендиректора АНО "Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта" Андрей Донец. Кроме того, от государства были переизбраны гендиректор "Алросы" Сергей Иванов, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, замминистра финансов Алексей Моисеев, а также предправления "Сибура" Дмитрий Конов.

В качестве представителей миноритарных акционеров в набсовет вновь вошли советник руководителя Росимущества (на общественных началах) Олег Фёдоров и член совета директоров ПАО "Полюс" Мария Гордон. От правительства Якутии в набсовет избраны глава республики Айсен Николаев, председатель правительства Владимир Солодов, министр имущественных и земельных отношений Евгения Григорьева, советник главы Анабарского улуса Андрей Карху (избран впервые), Галина Макарова (в качестве независимого директора), а также гендиректор НО "Целевой фонд будущих поколений РС(Я)" Сергей Местников.

Основными акционерами "Алросы" являются РФ в лице Росимущества (33,02%), Республика Якутия — 25%+1 акция, улусы (районы) Якутии — 8%. В свободном обращении находится около 34%.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 26% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. По итогам 2018 года компания сократила добычу алмазов на 7%, до 36,7 миллиона каратов. Для наращивания ресурсной базы "Алроса" ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки.