МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Минфин России на единственном в среду аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26228 с погашением в апреле 2030 года на 18,388 миллиарда рублей при объеме предложения в 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 102,2812% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,47% годовых. Средневзвешенная цена составила 102,3502% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,46% годовых. Спрос составил 46,568 миллиарда рублей.

На предыдущих аукционах, состоявшихся 19 июня, Минфин разместил ОФЗ двух серий на 22,85 миллиарда рублей при лимите в 25,3 миллиарда.