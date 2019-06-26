МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Инфляция в России с 18 по 24 июня ускорилась до 0,1% после трех недель нулевой динамики, с начала года потребительские цены выросли на 2,5%, сообщил Росстат.

Инфляция в России до этого три недели подряд сохранялась на нулевом уровне, перед этим семь недель подряд держалась на уровне 0,1%.

За прошедшую неделю пшено подорожало на 0,5%, рис – на 0,4%, мороженая рыба, сливочное масло, пшеничная мука – на 0,3%, мясо кур, вареные колбасы, сыры, хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов, карамель – на 0,2%. Одновременно цены на соль снизились на 2%, яйца куриные – на 1,1%, сахар-песок – на 1%, баранину – на 0,6%, конфеты шоколадные – на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 1,3%, в том числе капуста белокочанная подешевела на 14,4%, помидоры – на 8,1%, огурцы – на 7,3%, лук репчатый – на 3,9%. В то же время яблоки стали дороже на 2,2%, картофель – на 1,6%, морковь – на 0,5%.

Цены на бензин автомобильный за неделю выросли на 0,1%, на дизельное топливо – не изменились.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%. Банк России в июне снизил прогноз по инфляции на 2019 год до 4,2-4,7% с 4,7-5,2%. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в начале июня говорил, что инфляция в России в годовом выражении может опуститься ниже 5% к концу первого полугодия 2019 года, а по итогам года – оказаться ниже 4%.