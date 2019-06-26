АФИНЫ, 26 июн — ПРАЙМ. Государственный долг Греции на 31 декабря 2018 года составил 358,948 миллиарда евро по сравнению с 328,703 миллиарда евро на конец 2017 года, такие данные опубликовало в среду министерство финансов страны.

Это примерно 180% ВВП.

Рост госдолга на 9,2% связан, в частности, с получением средств для "подушки безопасности" — за год денежные средства выросли на 25,871 миллиарда евро и достигли на конец 2018 года 26,819 миллиарда евро.

По данным Минфина, средневзвешенный срок погашения нового долга на 2018 год составил 19,8 года, средневзвешенная стоимость новых заимствований, за исключением РЕПО, составила 1,39%.

В ежегодном информационном издании Минфина говорится, что 2018 год знаменует собой веху в восстановлении экономики Греции после длительного периода рецессии. "Греция 20 августа 2018 года успешно завершила трехлетнюю программу экономической корректировки Европейского механизма стабильности (ЕСМ) и разработала комплекс мер по смягчению государственного долга, который делает его потенциально жизнеспособным", — говорится в докладе.

ВВП Греции в 2018 году вырос на 2,1% по сравнению с 1,5% роста в 2017 году, безработица уменьшилась с 19,9% до 18,1%, говорится в документе.