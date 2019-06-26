МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 июня, уменьшились на 12,8 миллиона баррелей, или на 2,7%, до 469,6 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения запасов лишь на 2,5 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, составила 12,1 миллиона баррелей в день, снизившись на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предшествовавшей неделей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились до 51,8 миллиона баррелей, или на 1,8 миллиона баррелей.

Запасы бензина снизились на 1 миллион баррелей, или на 0,4%, до 232,2 миллиона баррелей. Прогнозировался рост на 0,3 миллиона баррелей. Запасы дистилляторов за неделю сократились на 2,4 миллиона баррелей, или на 1,9%, составив 125,4 миллиона баррелей. Ожидался рост на 0,5 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране по сравнению с предыдущей неделей не изменился и составил 644,8 миллиона баррелей.