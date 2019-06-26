МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Важным мировым событием недели, к которому приковано внимание общественности, рынков и инвесторов станет саммит G20, который пройдет 28-29 июня в Осаке. Япония впервые станет хозяйкой форума. В его рамках запланированы встречи глав государств, в ходе которых будут обсуждаться актуальные темы.

Прежде всего, все ждут итогов встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Предположительно она пройдет 29 июня. Главной темой диалога станет торговая война и пути урегулирования торговых противоречий, с которыми страны не могут справиться почти год. При этом Трамп говорил о том, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если в Осаке не будет достигнуто прогресса в переговорах.

Кроме того, в среду стало известно, что 28 июня состоится встреча президентов РФ и США. Владимир Путин проведет беседу с Трампом после первого заседания саммита, и на нее ориентировочно заложен один час. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, в повестку войдут общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность, а также многочисленные региональные конфликты — Сирия, Афганистан, Украина, Венесуэла, Иран. Путин проведет встречи и с лидерами ряда других государств.

ТОРГОВЫЙ ВОПРОС

Эксперты, опрошенные агентством "Прайм", осторожны в оценке перспектив главных переговоров саммита "двадцатки", и пока не находят оснований для прорыва. "Да, окончательной сделки все ждут, но предпосылок для нее нет. Трамп и Си не встречались 7 месяцев. Но и на данную встречу в Осаке китайцы согласились, по сути, под принуждением: Трамп угрожал ввести дополнительные тарифы только из-за факта отсутствия встречи (!). Так что к позитиву на переговорах и тем более к окончательной сделке это не располагает», — рассуждает старший аналитик инвестиционно-консалтинговой компании Federation Consulting Владимир Ананьев.

Возможно, лидеры смогут найти сейчас точки соприкосновения, но это не означает, что шаткое равновесие сохранится долго. Судьба санкций в отношении Huawei вряд ли решится сейчас. Тут главное не получить ухудшение, чем достичь прогресса, полагает он.

Любое большое мероприятие в особенности на высоком уровне, как саммит большой двадцатки, является возможностью встретиться и обсудить текущие вопросы, а также подписать соглашения. Безусловно, любые соглашения для подписания готовятся заранее с целью только поставить подпись лидеров двух стран на полях саммита, отметила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

"К сожалению, торговая война между США и Китаем продолжается уже достаточно давно, и уровень переговорной силы каждой из сторон настолько высок, что никто не захочет уступать друг другу. Китай является самым большим обладателем долговых обязательств США и первым торговым партнером для 126 стран мира против 54 для США. В то же самое время США продолжают оставаться лидером по внедрению инновационных разработок и объема инвестиций в исследования по сравнению с другими странами. В связи с этим, борьба эгоизмов вряд ли закончится торговым соглашением в ближайшее время", — считает она.

ПУТИН И ДРУГИЕ

После встречи Трамп-Си следующая по важности будет встреча Трамп-Путин. Условия для нее лучше, чем в первом случае, но это встреча не "для того, чтобы", а "почему бы и нет", полагает Ананьев. Темы беседы лежат на поверхности (Иран и Ближний Восток, Венесуэла, Украина). Возможно, речь пойдет о ДРСМД – решение США выйти из этого договора вступит в силу 2 августа, и Россия этим озабочена.

Сейчас в фокусе США — Китай и Иран, Россию в этом смысле оставили в покое и даже не стремятся вводить новых санкций. Путин и Трамп тоже не могут прийти ни к чему конкретному. "Наш президент неоднократно говорил, что Россия готова к диалогу в той мере, в какой готовы США. У нас нет горящих тем, но лучше лишний раз поговорить", — констатирует эксперт.

Кроме того, запланирована встреча Трампа и премьер-министр Индии Нарендры Моди. У США с Индией тоже есть торговые противоречия, но порядок цифр несравнимо меньше, чем в китайской истории. Речь может зайти о пошлинах на сталь и алюминий и сельскохозяйственную продукцию (недавно Индия ответила на мартовские пошлины Америки). Объем вырученных от пошлин средств — по 200-250 млн долларов с каждой стороны, что является достаточно скромной величиной.

Вероятно, Трамп попробует продавить идею дешевой нефти и надавить на ОПЕК, саммит которого будет 1-2 июля — то есть сразу за G20, добавил Ананьев. Ожидается, что его участники примут решение относительно продления соглашения о добыче нефти. США выступают против этого ограничения, называя его искусственным.

ВОПРОС ЭФФЕКТИВНОСТИ

Эксперты отмечают, что "двадцатка" более репрезентативна, чем формат "большой семерки", но достичь согласия невозможно и здесь. По-настоящему рабочие форматы, в которых можно прийти к чему-то конкретному, — это форматы, где нет США (и особенно администрации Трампа). То есть наиболее эффективны региональные (АСЕАН, ШОС) и немногочисленные объединения вроде (БРИКС) и т.п. Более крупные форматы — это все равно лишний повод "разделиться по интересам", где США будут продавливать свою повестку по всему миру без возможности прийти к единому соглашению, уверен эксперт.

Что касается G7, то c отделением от нее России смысла в организации стало еще меньше. Если раньше страны "семерки" единым фронтом выступали против РФ, то теперь внутри самого объединения проступило много линий раскола: США-Европа (торговля и НАТО), США-Япония (торговля, но в меньшей степени). Непонятен статус Британии, которая никак не уходит из ЕС, но Трамп вроде как зовет ее к новому англо-американскому торговому договору.

На это наслаиваются и внутриевропейские противоречия (Италия-Франция, Италия-ЕС, Франция-Германия). Получается, что в отсутствие понятной и предсказуемой американской политики все начинают заниматься своими делами (в худшем варианте — все против всех). Договориться коллективно в таких условиях невозможно, считает Ананьев.

Тем не менее, любой саммит всегда является надеждой на большое количество встреч и договоренностей первых лиц государств, напомнила Новикова. По ее словам, существующие перегибы в экономике невозможно уладить одним саммитом, здесь нужна основательная одновременная работа экономических лидеров с учетом тех последствий, которые могут оказать влияние на дальнейшее развитие всего мира.