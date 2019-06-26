ВАШИНГТОН, 26 июн — ПРАЙМ. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США в среду продлило исключения из введенных ранее санкций против российской "Группы ГАЗ", которую контролирует Олег Дерипаска.

Как следует из опубликованного документа, исключения, необходимые для завершения сделок с компанией, будут действовать до 8 ноября 2019 года.

США в апреле прошлого года внесли в "черный список" (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров. Сам бизнесмен, а также "Группа ГАЗ", которую он контролирует через холдинг "Русские машины", остались в списке.

Сроки вступления в силу ограничений для "Группы ГАЗ" неоднократно продлевались. До сегодняшнего дня крайний срок был установлен до 6 июля.