С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн /ПРАЙМ/. Проекты модернизации ТЭС, по конкурсу попадающие в общероссийскую программу, будут становиться все более дорогими, за исключением, возможно, конкурса на 2025 год, говорится в презентации заместителя председателя правления "Системного оператора" (диспетчер Единой энергосистемы РФ) Федора Опадчего, представленной на Российском международном энергофоруме.

В РФ в 2019 году стартовала масштабная программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. По общему конкурсу в программу проходят 85% годового объема проектов, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. Весной прошел первый отбор проектов (с запуском после модернизации в 2022-2024 годах). Всего были отобраны проекты с капвложениями около 125 миллиардов рублей (правкомиссией — на 63,5 миллиарда рублей, на конкурсе — на 61,6 миллиарда рублей).

На основе параметров программы, поданных заявок и итогов уже прошедшего отбора "Системный оператор" сделал прогноз того, какими могут быть результаты трех ближайших конкурсов — на 2025-2027 годы. Поскольку цена проектов — один из ключевых параметров отбора, то сначала прошли самые дешевые проекты, и в дальнейшем стоит ждать более дорогих, пояснил в ходе конференции предправления "Совета рынка" (регулятор энергорынков в РФ) Максим Быстров.

Средние удельные капвложения в проекты, отобранные на 2022 год, составляют 5,288 миллиона рублей на 1 МВт, на 2023 год — 7,19 миллиона рублей, 2024 год — 8,545 миллиона рублей. При сохранении текущих параметров конкурса "Системный оператор" прогнозирует снижение капвложений в 2025 году до 7,593 миллиона рублей. Потом они могут вернуться к росту, достигнув 8,994 миллиона рублей в 2026 году и 24,369 миллиона рублей в 2027 году.

"Мы видим, что у нас в 2027 году начнут отбираться ГТУ (проекты с газовыми турбинами, пока более дорогие — ред.) в том, виде, в котором они были заявлены (на первый конкурс — ред.)", — прокомментировал Опадчий.

Кроме того, в его презентации сделан прогноз итогов конкурса в случае изменения его условий. Так, на конкурсах предлагалось дать приоритет для ТЭЦ, которые производят и тепло, и электроэнергию. В этом случае "Системный оператор" прогнозирует прирост капвложений в 2025 году почти вдвое — до 14,415 миллиона рублей. Второй вариант, который просчитал "Системный оператор" — приоритет на конкурсе для проектов с инновациями. По словам Опадчего, это проекты, стимулирующие переход на газовые турбины. В таком сценарии капложения вырастут минимум в 5,5 раза.