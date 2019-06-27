МОСКВА, 26 июн /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы в среду преимущественно снизились на фоне ожидания инвесторами встречи глав Китая и США, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,04%, до 26536,82 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,32%, до 7909,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,12%, до 2913,78 пункта.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее в среду в интервью телеканалу CNBC сообщил, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90% и возможность его заключения сохраняется.

В среду президент США Дональд Трамп не исключил возможности заключения сделки во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке 28-29 июня.

"Я не слишком оптимистична по поводу того, что на встрече в Японии на этой неделе будет достигнуто что-то важное", — отметила между тем портфельный менеджер Gradient Investments Марианн Монтань (Mariann Montagne).

Кроме того, инвесторы обратили внимание на новости производителя микросхем Micron Technology, объявившего об оптимистичных результатах возобновления небольшого количества поставок китайской компании Huawei с надеждой на восстановление спроса на свои чипы к концу года. Акции компании выросли на 13,34%.

Бумаги Apple прибавили 2,16% на фоне сообщения о покупке компании, специализирующейся на производстве систем для автомобилей с технологией беспилотного управления Drive.ai.