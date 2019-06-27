МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Госдума в четверг рассмотрит в третьем окончательном чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2019 год.

Согласно проекту, доходы бюджета страны в текущем году увеличиваются на 205,6 миллиарда рублей, до 20 триллионов 174,9 миллиарда рублей (18,5% ВВП), расходы — на 256,5 миллиарда рублей, до 18 триллионов 293,7 миллиарда рублей (16,8% ВВП). При этом профицит бюджета составит 1 триллион 881,2 миллиарда рублей, или 1,7% к ВВП, что на 50,9 миллиарда рублей ниже первоначально утвержденного уровня.

Закон подготовлен с учетом корректировки основных характеристик прогноза социально-экономического развития, уточнения приоритетов в расходах, которые необходимо реализовать в текущем году, а также мер, содержащихся в послании президента РФ Федеральному Собранию, пояснял ранее первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

В частности, согласно проекту, 5 миллиардов рублей выделяется на поддержку многодетных семей, взявших ипотечный кредит для приобретения жилья, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети, 4,3 миллиарда рублей — на софинансирование обязательств регионов по региональной социальной доплате к пенсии.

На поддержку российских автопроизводителей для выпуска автомобилей, соответствующим нормам "Евро-4" и "Евро-5", в 2019 году будет предоставлено 12,1 миллиарда рублей в виде субсидий. Производителям сельхозтехники будут предоставлены субсидии на 3 миллиарда рублей, а еще 4,8 миллиарда рублей направляется дополнительно на поддержку аграрного сектора, пояснял ранее глава бюджетного комитета Андрей Макаров.

На реализацию соглашения по проекту Нового банка развития, касающегося развития систем водоснабжения и водоотведения в городах РФ направляется 2,3 миллиарда рублей. На возмещение расходов в связи с предоставлением ВЭБом кредитов и займов в рамках реализации механизма "фабрики" проектного финансирования будет направлено 100 миллионов рублей.