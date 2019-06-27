МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Журнал Forbes опубликовал рейтинг 100 лучших вузов России, поместив на первое место в нем Национальный исследовательский технологический университет МИСиС. Такой рейтинг журнал составляет второй раз, прошлогодний лидер, Российская школа экономики (РЭШ), в этом году заняла 10-е место.

Forbes оценивал вузы по трем показателям. Так, учитывались качество образования (максимум 50 баллов), востребованность выпускников (максимум 30 баллов) и фактор Forbes (учитывает "элитность" учебного заведения и долю предпринимателей в общем количестве выпускников, максимум 20 баллов). В рейтинг не вошли вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств, поскольку они не отчитываются перед министерством образования и мониторинга их деятельности нет. Но Forbes не исключал из списка творческие и спортивные вузы.

По данным исследования суммарный результат занявшего первое место МИСиС составил 54,11 балла. На втором месте МГИМО с 52,24 балла, у которого самый высокий результат по фактору Forbes (11,69 балла), на третьем — Московский физико-технический институт (52,01 балла). Четвертое место у Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (51,46 балла), пятое — у Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова 51,27 балла. РЭШ в новом рейтинге заняла лишь 10-е место с результатом 48,14 балла.

Также среди первых 20 лучших российских вузов оказались Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС, 51,04 балла), Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО, 50,89 балла), ВШЭ (48,75 балла), Финансовый университет при правительстве РФ (47,81 балла), Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина (46,79 балла), Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (46,41 балла), Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (44,94 балла).