ВАШИНГТОН, 27 июн — ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Китай вряд ли договорятся по торговому соглашению на встрече "большой двадцатки" в Японии, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

По их словам, обе стороны, хотя и нуждаются в этом соглашении, вряд ли на данный момент готовы идти на серьезные уступки друг другу.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора договорились провести встречу на полях саммита G20 в Осаке 28-29 июня для обсуждения торгового соглашения, которого стороны пытаются достичь уже почти год. При этом Трамп говорил, что готов ввести дополнительные пошлины на китайский импорт, если в Осаке не будет достигнут прогресс в переговорах. Трамп и Си встретятся на полях саммита G20 в субботу.

Бывший помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Курт Кэмпбелл заявил, что "наиболее вероятным результатом (переговоров двух лидеров) станет то, что это будет встреча, во время которой они (Трамп и Си Цзиньпин) попытаются найти возможности для продвижения вперед".

"Большие структурные проблемы (в отношениях США и КНР) еще не решены — в области технологий и других стратегических областях, где происходит конкуренция. Думаю, президенты могут сгладить некоторые проблемы, но общий вектор развития (отношений США и КНР) вызывает беспокойство", — сказал Кэмпбелл.

Он отметил, что не уверен, что была проведена достаточная работа между двумя лидерами. "Думаю, обе стороны хотят немного охладить (ситуацию), но мне неясно, будет ли это возможно, учитывая, как высоки ставки. Думаю, председателю Си это (сделать) сложнее", — сказал он.

С ним согласен и управляющий частными активами фонда Sovereign Гари Королев. "Ощущение такое, что этого (заключения соглашения) не произойдет. Хотя, в то же время, обе стороны заинтересованы, чтобы это соглашение было подписано. Для Трампа, в частности, перед выборами-2020 очень важно, чтобы экономика продолжала расти, и тот, кто за него голосовал, не страдал бы от торговых войн. Но пока обе стороны показывают решительный настрой стоять до конца", — сообщил инвестор.

Он напомнил, что США запретили использовать продукцию Huawei, Китай не очень стремится создавать совместные предприятия с американскими компаниями, что могло бы помочь легально использовать интеллектуальные права на высокотехнологическую продукцию из США. "Они (Китай) хотят продолжать делать так, как они делали до сих пор", — отметил собеседник агентства.

Королев также добавил, что в целом американские индексы растут. Но некоторые сектора экономики США серьезно страдают. В частности, немалое число фермеров США проходят через процедуру банкротства. Google тоже теряет из-за того, что вынужденно отказывается сотрудничать с Huawei по платформе Android. Huawei от этого тоже теряет деньги, но теперь более агрессивно разрабатываются новые системы, которые создаются с использованием русских и китайских кодов.

"Android доминировал на рынке, и никто не мог попасть на него. А теперь, благодаря этим санкциям правительства США, открылся рынок для конкурентов. Возможно, платформы, которые создаются, будут даже лучше, чем Android", — подчеркивает эксперт.

Он не исключил, что торговые войны могут стать пусть и не основным, но дополнительным фактором, из-за которого экономика США может свалиться в рецессию.

"Слабость американской экономики связана с высокими социальными обязательствами правительства США перед своими гражданами. Кроме того, экономике не дали до конца оправиться от кризиса. Она держится на искусственной поддержке со стороны государства и заниженных ставках. США вынуждены покупать новые бонды, чтобы поддерживать экономический рост", — объясняет он.

"Подобные торговые войны не добавляют перспектив экономике, которая может скатиться в рецессию. Уже сейчас инвестиции Китая в США на самом низком уровне за последние семь лет. Падение в 2018 году составило 84% — до 4,8 миллиарда долларов с 29 миллиардов долларов", — подытожил он.