КИЕВ, 27 июн — ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит Украине 149 миллионов евро для реализации проекта модернизации сети электропередачи, сообщила в четверг пресс-служба министерства финансов Украины.

"Кабинет министров Украины одобрил распоряжение о целесообразности привлечения займа Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в сумме 149 млн евро для реализации проекта модернизации сети электропередачи", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект будет реализовать госпредприятие "НЭК" Укрэнерго ". Планируется, что он позволит повысить эффективность и надежность передачи электроэнергии в Западном, Северном, Южном и Центральном регионах Украины.

"Проект предусматривает замену трансформаторного оборудования и реконструкцию 12 подстанций с использованием автоматизированных систем управления технологическими процессами на подстанциях", — уточнили в Минфине.

Сообщается, что проект также позволит управлять оборудованием подстанций из региональных центров в режиме реального времени без постоянного присутствия на объектах оперативного персонала.

По данным Минфина, модернизация ключевой инфраструктуры системы передачи является одним из составляющих интеграции украинской энергосистемы к ENTSO-E, а введение цифровых технологий с автоматической системой управления — основой для внедрения разумных сетей энергоснабжения Smart Grid.