КИЕВ, 27 июн — ПРАЙМ. Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины установила пятилетние антидемпинговые пошлины в отношении импорта некоторых видов стального проката с антикоррозионным покрытием из РФ и Китая, сообщает в четверг пресс-служба министерства экономического развития страны.

Ранее минэкономики Украины сообщило о введении на пять лет антидемпинговых пошлин на импорт цемента из России в размере 114,95%, из Белоруссии — 57,03%, из Молдавии — 94,46%. Решение о применении антидемпинговых мер в отношении импорта цементных клинкеров и портландцемента из этих стран приняла межведомственная комиссия по международной торговле.

"Для защиты украинского производителя плоского проката было решено применить антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину товаров происхождением из Российской Федерации и Китая сроком на 5 лет", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, для производителей из РФ определена ставка антидемпинговой пошлины на импорт в Украину на уровне 47,57%, из Китая — 22,78%.

Также комиссия на три года продлила спецмеры относительно импорта в Украину гибких пористых плит, блоков и листов из пенополиуретана независимо от страны происхождения.