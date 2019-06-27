МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Доля российских производителей технической соли (галита) в 2019 году достигла абсолютного максимума за всю историю страны, увеличившись с 69% до рекордных 84,4%, и продолжает расти, говорится в сообщении "Руспродсоюза".

"В 2019 году доля рынка отечественных производителей галита увеличилась с 69% до рекордных 84,4%. Данный показатель является абсолютным максимумом за всю историю нашей страны", — сообщается в пресс-релизе.

В ассоциации поясняют, что объем поставок российских производителей увеличился после введения в январе 2019 года единых правил обязательной перевозки соли для отечественных и иностранных поставщиков — только в упакованном, безопасном для экологии виде. Ранее, до 2019 года, такое строгое требование распространялось только на российских производителей, а импортная соль могла перемещаться по территории страны в вагонах навалом, без упаковки. В результате неупакованная соль от иностранных поставщиков была дешевле упакованной российской.

"В результате доля на отечественном рынке сначала украинских, а затем белорусских поставщиков достигала 50%. Кроме того, существовал канал поставки навалом санкционной украинской соли в РФ под видом белорусской", — отмечается в сообщении. Вместе с тем, после введения запрета на перевозку соли без упаковки белорусские предприятия лишились возможности отгружать собственный и украинский галит навалом, что, в том числе, способствовало улучшению экологической обстановки в местах выгрузки.

"Руспродсоюз" отмечает, что в результате объем поставок российских производителей за 5 месяцев 2019 года составил 1,365 миллиона тонн, увеличившись на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Увеличения цены на техническую соль для конечных покупателей не произошло, так как российские производители ("Уралкалий", "Руссоль", "Тыретьсоль", "Бурсоль") оптимизировали себестоимость соли за счёт роста объёма производства.

"При сохранении таких показателей до конца 2019 года, общий объем прироста поставок отечественных производителей может составить более 1 миллиона тонн, а доля рынка достичь рекордных 87%", — считает исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.

Галит используется при борьбе с гололедом в зимний период, минерал является незаменимым при химической очистке воды для котельных. Каменная соль применяется в галокамерах: ее пары оказывают благотворное влияние на здоровье человека. Кроме того, галит используется для смягчения воды в бытовых и промышленных аппаратах, при производстве стирального порошка, стекла, бумаги, соды.