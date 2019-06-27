БРЮССЕЛЬ, 27 июн — ПРАЙМ. Совет Евросоюза в четверг официально продлил ограничительные экономические меры против России. Срок действия антироссийских санкций теперь — 31 января 2020 года.

Об этом говорится в распространенном сообщении Совета.

"Это решение следует за информацией от канцлера ФРГ и президента Франции в Евроcовете 20-21 июня о состоянии выполнения Минских соглашений, с чем связано решение о сохранении санкций", — сообщает Совет.

Лидеры Евросоюза единогласно согласились сохранить экономические санкции в отношении РФ. Советом это решение было оформлено в письменном виде.

Экономические ограничительные меры касаются финансового, энергетического и оборонного секторов экономики РФ, а также товаров двойного назначения.