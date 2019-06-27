МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Реальный рост ВВП США в первом квартале 2019 года, согласно третьей оценке, составил 3,1% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и второй оценкой. Первая оценка предполагала рост на 3,2%.

В первом квартале 2018 года рост ВВП страны в годовом выражении составил 2,2%, во втором квартале — 4,2%, в третьем — 3,4%, а в четвертом — 2,2%.

При этом реальные темпы роста потребительских расходов в США, по третьей оценке, в первом квартале замедлились до 0,9% с 2,5% кварталом ранее. Показатель снизился по сравнению со второй оценкой, которая составляла 1,3%.

Данные о ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о квартальном ВВП впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка дважды пересматривается.