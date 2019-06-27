МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за период с 14 по 21 июня выросли на 1,1% и составили 510,2 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.

"Объем международных резервов по состоянию на 21 июня составил 510,2 миллиарда долларов, увеличившись за неделю — на 5,7 миллиарда долларов, или на 1,1%, в результате положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.