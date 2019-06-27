МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в четверг преимущественно растут на фоне ожидания инвесторами заключения торгового соглашения по итогам встречи глав Китая и США, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.53 промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,06%, до 26551,52 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,58%, до 7955,95 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,44%, до 2926,62 пункта.

Инвесторы больше склонны к риску на ожидании того, что Китай и США достигнут торгового соглашения. Китайские СМИ со ссылкой на источники сообщили о предварительной договоренности президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина объявить мир в торговой войне во время саммита G20. Кроме того, министр финансов США Стивен Мнучин в среду в интервью телеканалу CNBC сообщил, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином готово на 90% и возможность его заключения сохраняется.

"Торговое примирение — это то, что сейчас нужно рынку. Идея заключается в том, что с этого момента они не будут обострять отношения, и сейчас мы на нейтральной территории. Инвесторы надеются, что встреча ослабит некоторую напряженность", — отмечает главный рыночный стратег National Securities в Нью-Йорке Арт Хоган (Art Hogan), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Стоимость акций Boeing при этом снижается на 3,1% на фоне опасений, вызванных выявлением новых недостатков в самолетах 737 MAX, и это сдерживает рост индекса Dow Jones. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило новый "потенциальный фактор риска" в Boeing 737 MAX, который было предписано устранить. Полеты самолетов модели 737 МАХ приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились.