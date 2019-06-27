МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Главе Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Татьяне Анодиной ничего не известно о манипулировании рынком акций "Трансаэро", о выявлении которого в четверг сообщил ЦБ РФ, говорится в заявлении МАК.

"Анодиной Татьяне ничего не известно о фактах манипулирования рынком акций "Трансаэро", в том числе с участием упоминаемых компаний "Джуимбо" и "Открытие", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2014 года ЦБ РФ, правоохранительные органы, а также другие лица по данным вопросам к председателю МАК не обращались.