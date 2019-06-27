МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин считает, что действия ЦБ РФ по оздоровлению финансовой системы и проведению "выверенной политики" по ключевой ставке заслуживают поддержки.

"В целом работа Центрального банка, на мой взгляд, заслуживает поддержки. Это связано не только с оздоровлением финансовой системы, это связано и с очень выверенной политикой по ключевой ставке", — заявил Путин в интервью изданию Financial Times.

"Они (ЦБ РФ – ред.) последовательно занимаются оздоровлением нашей финансовой системы, с рынка сходят маломощные либо неэффективные, либо вообще полукриминальные финансовые организации, и это, конечно, большая, сложная работа", — отметил глава государства.