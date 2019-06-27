МОСКВА, 27 июн /ПРАЙМ/. Минкомсвязи РФ хочет обязать производителей смартфонов предустанавливать российские приложения на устройства, поставляемые в Россию, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники и текст проекта поправок.

"Минкомсвязи вернулось к идее обязательной предустановки отечественных приложений на продаваемые в России смартфоны и планшеты. Министерство разработало проект соответствующих поправок в закон о связи", — пишет издание. Как сообщил газете федеральный чиновник, проект в ближайшие дни должен быть опубликован для публичного обсуждения.

Отмечается, что поправки во многом повторяют проект, представленный в начале года Федеральной антимонопольной службой (ФАС), при том что еще недавно Минкомсвязи официально выражало скепсис в эффективности таких норм для поддержки отечественных разработчиков. Представитель ФАС подтвердил газете, что служба согласовала этот проект Минкомсвязи. Представитель Минкомсвязи от комментариев изданию отказался.

По мнению разработчиков, обязательство производителей поставлять в Россию устройства, на которых уже установлен отечественный софт, позволит российским разработчикам получить автоматический доступ ко всем смартфонам и планшетам, продаваемым в России. "Цель поправок – обеспечить недискриминационный доступ российских разработчиков на глобальный рынок и обеспечивать безопасность использования мобильных устройств", — следует из пояснительной записки к проекту, на которую ссылается издание.

При этом газета пишет, что сейчас отечественные приложения могут попасть в новые смартфоны только на коммерческих условиях и это касается только телефонов на базе Android, поскольку Apple не предустанавливает чужой софт на свою технику.

В августе 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить закон, предусматривающий требования, чтобы в смартфонах и компьютерах предустанавливались отечественные программные продукты. Документ должен быть подготовлен Минкомсвязью и ФАС. В феврале замглавы ФАС Анатолий Голомолзин сообщил РИА Новости, что служба направила в Минкомсвязь свои предложения. Служба предлагала предустанавливать браузеры, картографический сервис, мессенджер и антивирусное ПО. При этом выбор производителей софта и процедуры предустановки останется за производителями устройств. В апреле глава Минкомсвязи Константин Носков заявил, что не видит острой потребности в инициативе по предустановке российских приложений на ввозимые в РФ смартфоны и планшеты.