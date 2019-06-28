ОСАКА (Япония), 28 июн /ПРАЙМ/. Ситуация в глобальной экономике не может не вызывать беспокойство, в мире растут протекционизм и политические барьеры, заявил президент России Владимир Путин.

"Ситуация в глобальной экономике не может не беспокоить. Симптоматично, что международная торговля перестает быть локомотивом экономического роста и испытывает все более тяжелое бремя протекционизма, политически мотивированных ограничений и барьеров", — сказал Путин на заседании лидеров стран БРИКС.

По его словам, налицо слабые показатели деловой активности, увеличение мирового долга и высокая волатильность на финансовых, валютных и сырьевых рынках.

"В этих условиях, как представляется, страны БРИКС должны занимать инициативную роль в формировании более справедливой и устойчивой модели глобального развития на принципах равноправия, уважения суверенитета и учета интереса всех стран", — добавил Путин.

Он подчеркнул, что нужно искать совместные решения, варианты возможных договоренностей, "которые могли бы стать основой для обсуждения в более широком кругу заинтересованных государств".