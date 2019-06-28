ОСАКА (Япония), 28 июн /ПРАЙМ/. БРИКС должен добиваться реформы Международного валютного фонда, чтобы повысить влияние в нем развивающихся стран, заявил президент России Владимир Путин.

"БРИКС может и должен играть более весомую роль в мировой финансовой системе, добиваться продолжения реформы МВФ и усиления влияния в фонде государств с формирующимися экономиками и развивающихся стран", — сказал Путин на заседании лидеров стран БРИКС в пятницу утром.