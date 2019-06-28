ОСАКА (Япония), 28 июн /ПРАЙМ/. БРИКС мог бы активнее заниматься вопросами глобальной энергетической безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

"Выступаем за укрепление сотрудничества наших стран и в такой жизненно важной сфере как энергетика… Наше объединение могло бы более активно заниматься вопросами, связанными с обеспечением глобальной энергетической безопасности и всеобщего доступа к энергии", — сказал Путин на заседании лидеров стран БРИКС.