БРИКС мог бы активнее заниматься глобальной энергетической безопасностью - Путин
ОСАКА (Япония), 28 июн /ПРАЙМ/. БРИКС мог бы активнее заниматься вопросами глобальной энергетической безопасности, заявил президент России Владимир Путин.
"Выступаем за укрепление сотрудничества наших стран и в такой жизненно важной сфере как энергетика… Наше объединение могло бы более активно заниматься вопросами, связанными с обеспечением глобальной энергетической безопасности и всеобщего доступа к энергии", — сказал Путин на заседании лидеров стран БРИКС.
https://1prime.ru/state_regulation/20190628/830112008.html